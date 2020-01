Maca peruana: veja seis benefícios ao consumir a raiz regularmente

1. Fortalece a imunidade Por ser fonte de vitaminas do complexo B, C e antioxidantes, a maca peruana ajuda a turbinar o sistema imunológico, fortalecendo o organismo contra possíveis doenças. Além disso, as propriedades da maca trazem mais ânimo, combatem a fadiga e garantem uma maior sensação de bem-estar.

2. Faz bem para a memória e auxilia no processo de aprendizagem

De acordo com estudos, a maca peruana ajuda a melhorar as funções cognitivas (memória, raciocínio e concentração, por exemplo) e contribui para o processo de aprendizado. Isso porque ela é rica em vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a saúde e bom funcionamento do sistema nervoso.