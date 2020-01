Madureira x Botafogo | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Após estrear no ​Campeonato Carioca de 2020 com atuação criticada e derrota merecida para o Volta Redonda, o Botafogo busca a recuperação já nesta terça-feira (21), quando encara o Madureira em Conselheiro Galvão, estádio situado no subúrbio carioca. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Madureira x Botafogo ​Motivo: ​Segunda rodada do Carioca 2020 ​Data: ​21/01/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Rodrigo Carvalhães de Miranda ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

Após vencer na rodada de estreia, o Madureira do experiente Toninho Andrade deve entrar em campo com a mesma formação para este compromisso contra o Botafogo. O atacante Ygor Catatau é a grande esperança de gols do Tricolor Suburbano.

Pelo lado do ​Alvinegro, Alberto Valentim deve manter a mesma estratégia do fim de semana, quando enviou a campo sua formação totalmente reserva. Jogadores titulares seguirão em pré-temporada.

​Provável Madureira: Douglas; Rhuan Rodrigues, Marcelo Alves, Edmário e Marlon; André Luiz, Humberto e Luciano Naninho; Emerson Carioca, Wander e Ygor Catatau.​ ​Provável Botafogo: ​Diego Cavalieri; Fernandes, Kanu, Sousa e Lucas Barros; Caio Alexandre, Gustavo Bochecha, Luiz Otávio; Enio, Lucas Campos e Igor Cássio.

Retrospecto histórico

Equipes que sempre figuram na primeira divisão do futebol carioca, Botafogo e Madureira têm um retrospecto extenso de confrontos pelo Carioca. São 126 partidas disputadas entre essas equipes, com amplo domínio do Glorioso: 94 vitórias, 22 empates e apenas dez derrotas. A maior vitória da história deste duelo data de 1938, quando o Alvinegro aplicou impiedosos 11 a 3 no Tricolor Suburbano.

Nosso palpite

O Glorioso não deixou boa impressão em sua estreia, enquanto o Madureira também esbarrou em dificuldades na vitória morna por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ. São duas equipes que não inspiram muita confiança em seus torcedores neste início de temporada. Empate é o resultado mais provável em Conselheiro Galvão.

Palpite final: Madureira 1 x 1 Botafogo