Maicon fala sobre pré-temporada e apresenta “novidade” quanto a cirurgia do joelho esquerdo

O Grêmio voltou de férias e começou a pré-temporada nesta quinta-feira (9). A primeira entrevista coletiva do ano de 2020 foi do volante Maicon, capitão e um dos ídolos da torcida Tricolor. Inicialmente, estava previsto que o jogador passaria por um procedimento cirúrgico por conta de dores no joelho esquerdo. A artroscopia seria realizada logo no início de janeiro e o volante falou sobre a operação.

Maicon relatou que não precisará ser submetido ao procedimento por conta da diminuição de dores no joelho, e, portanto, estará a disposição e fará a pré-temporada com o restante do grupo. “Minhas dores diminuíram bastante. Existe um cronograma de treinamentos pra fortalecer a minha perna. Estou me sentindo muito bem“, comemorou.

O experiente jogador ainda falou que dedicou-se no seu período de férias a melhorar a situação das dores do joelho e isso pode ter ajudado a evitar a cirurgia. “Ano passado, eu mesmo falei para os médicos da minha situação. Existia a possibilidade de cirurgia, mas não era urgência. Fiz trabalhos nas férias que me ajudaram bastante. Me avaliaram na volta e concordaram que eu posso fazer a pré-temporada.”

O Grêmio quando ficava sem Maicon em 2019 era um time burro no meio de campo, tomara que faça uma boa pré temporada e consiga jogar esse ano mais tranquilamente, com menos problemas físicos — Grêmio Copero (@omaiscopero83) January 10, 2020

Maicon ainda relatou o carinho recebido da torcida, dizendo que os gremistas enviaram dezenas de mensagens desejando a sua pronta reabilitação e pedindo para que ficasse o mais rápido possível a disposição do técnico Renato Portaluppi. ​“Recebi mensagens de torcedores pedindo pra operar rápido e ficar bom logo. Mas tem que ter calma. Tudo é conversado aqui. Mas, no momento, acho que não será preciso operar, mas pode acontecer”, concluiu.