Maior ídolo do clube, futuro de Fábio mexe com coração do torcedor do Cruzeiro

Os últimos meses têm sido muito difíceis para o torcedor do ​Cruzeiro. Habituado às glórias e triunfos, o clube mineiro simplesmente ruiu em 2019: imerso em escândalos administrativos e quebrado financeiramente, sofreu a primeira queda à segunda divisão de sua história e agora tenta ‘juntar os cacos’ para 2020. Mais de um quarto do elenco profissional já se despediu da Toca da Raposa e novas saídas ainda devem acontecer, mas nenhuma delas doerá ao torcedor celeste como a hipotética despedida de Fábio.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​O futuro do camisa 1 está entre as situações que ainda serão discutidas nos próximos dias, já que a ‘debandada’ também atinge departamentos e cargos de direção. Há muita tensão em torno da decisão do goleiro, que é, indiscutivelmente, o maior ídolo da história celeste. Esse status veio com muito merecimento: uma vida dedicada ao clube (15 anos), com mais 800 jogos disputados (recorde absoluto) e nada menos que 13 taças conquistadas.

Com salário totalmente fora da realidade financeira do clube para 2020, Fábio, provavelmente, terá de abrir mão de muita coisa para permanecer e disputar a Série B pelo clube. Abrir mão de coisas por amor ao Cruzeiro, por sinal, não seria algo inédito em sua carreira: recusou propostas do futebol estrangeiro, inclusive da Europa, para continuar em Belo Horizonte. Acontece que o momento atual da Raposa é totalmente inédito e turbulento, o que aumenta a imprevisibilidade em torno da situação do ídolo.

Se ele fará mais uma concessão para seguir vestindo azul, é difícil cravar. Mas o fato é que o torcedor celeste, que já viu Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha, Dodô, Henrique, Egídio e tantos outros se despedirem, não está pronto para ver a camisa 1 com outro dono. Neste momento tão delicado na história do clube celeste, o ‘fico’ da maior referência seria um alento e uma esperança por dias melhores no futuro.