Mais dinheiro: UEFA estuda aumentar quantidade de partidas da Champions

​A UEFA procura uma forma de aumentar a quantidade de partidas da Liga dos Campeões. A expectativa é colocar mais quatro partidas e saltar de 13 para 17 confrontos na competição e, assim, aumentar os ganhos econômicos da premiação, bilheteria e televisão.

De acordo com o Diário As, da Espanha, os clubes mais poderosos da Europa concordaram com o ‘projeto’ em última reunião em Paris, na França, e entendem que há espaço para a expansão do calendário da Champions. O novo formato passaria a valer na edição 2024/2025.

A ideia ainda está no começo, mas, inicialmente, existem duas formas de ampliar a quantidade de partidas. O primeiro método já foi utilizado entre 1999 e 2003 e consiste em introduzir as partidas no lugar das oitavas de final. Desta forma, os times disputariam dois jogos a mais e avançariam direto para as quartas.

A segunda possibilidade é mudar o número de times e grupos. Atualmente, as chaves da Liga dos Campeões têm quatro equipes divididas em oito blocos. A proposta seria formar seis grupos com seis clubes. O método nunca foi utilizado, mas é visto como uma alternativa.

Eu particularmente gosto dessa ideia de trazer o grupo duplo de volta, embora eu goste também do formato atual da Champions. Mas pra necessidade de mais dinheiro e mais partidas internacionais, seria até bom trazer grupo duplo de volta. https://t.co/VCGfL38WZB — BITENCOURT, Caio (@caiobtncrt) January 16, 2020

A entidade estuda o projeto e sabe que a mudança poderia afetar competições menores de cada país, como a Copa da Liga Inglesa. A alteração no calendário ainda seria uma solução da UEFA para ‘barrar’ uma possível Super Liga Europeia.