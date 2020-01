Mais mudanças: Cruzeiro anuncia substituto de Medioli no cargo de executivo

​Passando por uma reformulação de grandes proporções após a renúncia de toda alta cúpula, o ​Cruzeiro vive dias importantes para a definição de suas pastas para 2020. O cenário celeste, no entanto, ganhou um novo contorno no último domingo (5), quando um líderes do núcleo transitório anunciou seu afastamento: Vittorio Medioli.

​​Como destaca o ​Globoesporte, a saída de Medioli foi rapidamente processada pelo clube, que já tem seu substituto apontado: André Argolo, que assumirá a pasta de diretor executivo do núcleo transitório. Formado em economia, Argolo tem como especialidade gestão estratégica do esporte empresarial e finanças. Ele será responsável por colocar em prática todas as ações estabelecidas pelo núcleo de transição.

quando eu acho que ta começando a melhorar o panorama pro cruzeiro eu abro as notícias e vejo que foi tudo por água abaixo, que lasqueira… se o andré argolo conseguir fazer a limpa no conselho já fico mais contente — Ramon Mantesso (@ramonmantesso) January 6, 2020

Além da renúncia de Medioli, o domingo (5) também foi de novidades relativas ao departamento de futebol. Principal cotado para assumir a pasta de diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos fechou com o Reading (ING), mas só iniciará seus trabalhos no clube inglês após obter visto de trabalho. Até lá, ajudará o Cruzeiro de forma voluntária.