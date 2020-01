Mais um: atacante pede rescisão de contrato e aciona Cruzeiro na Justiça

​Mais um jogador do atual elenco celeste optou pelas vias jurídicas para conseguir se desvencilhar do clube. Após os casos de Thiago Neves, Fabrício Bruno e Éderson, foi a vez do atacante David aumentar a lista de processos ativos contra o ​Cruzeiro.

Os representantes do jogador protocolaram o pedido de rescisão contratual na 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em processo que corre em sigilo. ​​A informação foi inicialmente apurada pela Rádio Itatiaia, e posteriormente confirmada pelo ​Globoesporte.

Aposta do clube mineiro na temporada de 2018, o atacante de 24 anos tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2022. Um dos clubes interessados em sua contratação é o Fortaleza de Rogério Ceni, com trabalhou durante breve período na temporada passada.

Vivendo um momento de completa instabilidade política, administrativa e financeira, o Cruzeiro deve três meses de salários, FGTS, férias e 13º de jogadores e demais funcionários.