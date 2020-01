Mais um problema! Ex-parceiro cobra milhões do Cruzeiro na Justiça

​Um dia é aqui, outro dia é ali. Mas o fato é que os problemas no ​Cruzeiro não param de aumentar. Agora, por exemplo, é o clube de benefícios “Bem Protege”, que era seu patrocinador, que colocou a instituição na Justiça. Alegando descumprimentos de cláusulas do acordo e pedindo danos morais por conta das investigações sobre irregularidades que teriam maculado também o seu nome, o parceiro cobra R$ 2.450.800,00.

Um dia eu acho que tudo tá perdido,no outro eu acho que vamos passar por cima de toda a crise ,ouvir isso do adilsonbatistaoficial me faz desistir de desistir,entenderam?樂藍藍藍藍. #CRUZEIRO_ES_MINHA_VIDA… https://t.co/aP2AhyVhdT — a voz do povo #SemRenunciaSemSocio (@vinicius_frost) January 10, 2020

A ação como destaca o ​Globoesporte.com, foi impetrada no dia 30 de dezembro, um dia antes do fim do contrato. Nela, a empresa pede a rescisão unilateral do vínculo e, com isso, o fim da obrigatoriedade do pagamento das cinco parcelas restantes do acordo inicial – 12 parcelas de 70 mil, a serem quitadas todo dia 25. Até outubro, o dinheiro foi repassado corretamente, mas a partir de novembro, quando se iniciou o litígio, houve a tentativa de uma rescisão amigável. Na versão da Bem Protege, o Cruzeiro não teria condições de cumprir a sua parte e, por isso, foi feita esta tentativa, com a qual o clube não concordou.

cara, sendo sincero. eu acho que nunca vi uma crise tão grande em um clube como essa do Cruzeiro.

parece que só piora cada dia mais. — l é o (@Leofreirek) January 10, 2020

Com o impasse, também foi feita uma notificação extrajudicial ao clube. Sem efeito, partiu-se para a ação judicial, através da qual se vislumbra, em números, R$ 100.800,00 de multas contratuais e R$ 2 milhões de dano moral. Por conta de custas processuais, juros e correção chegou ao total citado anteriormente. A causa ainda será julgada pela 20ª Vara Cível de Belo Horizonte. O Cruzeiro, contatado, não se manifestou (ainda) sobre o assunto.

