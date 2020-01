Make em dia: azul e verde são tendências para 2020

Quer acompanhar as tendências do mundo da maquiagem para 2020? A maquiadora Mirela Abreu garante que a dica é investir no classic blue ou clássico azul. Em sua companhia, outra tonalidade emblemática desponta como opção dominante para make: o verde.

“Em 2019 usamos muito o coral, o laranja e o dourado; cores quentes que transmitem atitude e imprimem uma personalidade forte. Já em 2020, temos uma paleta de cores frias, que trazem um ar mais leve e sofisticado”, explicou Mirela Abreu.

Foto: divulgação



Mirela, que se inspira na Pantone para elaboração de maquiagens sazonais, têm apostado em um estilo de sombras azuis com uma mistura de azul-esverdeado, e os cantinhos com prata, para dar um toque brilhoso e elegante. “As cores se relacionam diretamente com nosso humor e sentimentos. O azul e o verde prezam pela tranquilidade e a sinceridade, são tons pacíficos e aconchegantes”, comenta a maquiadora.

“A vantagem do azul clássico é que ele se adapta a diferentes turnos e eventos. O delineador azul cintilante dá um tom descolado para uma festa. Já para um evento mais tranquilo, uma boa sugestão é apostar na make minimalista, que consiste em esfumar a cor no cantinho do olho, só para dar um toque refinado”, completou Mirela.