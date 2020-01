Manchester City x Manchester United | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após ​inúmeras reivindicações de jogadores, treinadores e imprensa, a Premier League cedeu e estabeleceu uma ‘pausa de inverno’, período em que a principal competição nacional ficará em hiato, compensando a maratona da reta final de dezembro/início de janeiro. Mas a decisão da PL não envolve as Copas, ou seja, teremos bola rolando pela Copa da Liga Inglesa já na próxima quarta (29), com o dérbi de Manchester definindo um dos finalistas da competição. O City venceu o jogo de ida por 3 a 1 e está em grande vantagem na eliminatória. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o clássico:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Manchester City x Manchester United​ ​Motivo: ​Semifinal da Copa da Liga Inglesa 2019/20 ​Data: ​29/01/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Etihad Stadium, em Manchester (ING) ​Árbitro: ​Andre Marriner ​Onde assistir: ​ESPN

Prováveis escalações

Provável City:​ Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, Gündoğan; Bernardo Silva, Sterling, Agüero​ ​Provável United: ​David de Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Matić, Fred, Andreas Pereira; Greenwood, James, Martial

​Guardiola tem problemas pontuais em seu elenco para esse jogo. Leroy Sané, fora de combate desde a pré-temporada, ainda se recupera de grave lesão no joelho. Laporte, Mahrez e João Cancelo apresentaram problemas físicos durante a semana, mas não estão descartados de figurar entre os relacionados para o clássico.

Pelo lado do United, a ‘dor de cabeça’ de Ole Gunnar Solskjaer é bem maior. Os dois principais jogadores do elenco vermelho estão fora de combate: Paul Pogba, que passou por cirurgia e só retorna em fevereiro; e Marcus Rashford, artilheiro do time, desfalque até março por conta de uma fratura por estresse nas costas.

Últimos 5 jogos e campanha no torneio

​Manchester City ​Manchester United ​Man.United 1 x 3 Man.City (07/01) ​Man.United 1 x 3 Man.City (07/01) ​Aston Villa 1 x 6 Man.City (12/01) ​Man.United 1 x 0 Wolves (15/01) ​Man.City 2 x 2 Crystal Palace (18/01) ​Liverpool 2 x 0 Man.United (19/01) ​Sheffield United 0 x 1 Man.City (21/01) ​Man.United 0 x 2 Burnley (22/01) Man.​City 4 x 0 Fulham (26/01) ​Tranmere 0 x 6 Man.United (26/01)

Para chegar até às semifinais da competição na qual é o atual campeão, o Manchester City eliminou o Preston North End (terceira rodada), o Southampton (oitavas) e o Oxford (quartas de final), todos com vitórias tranquilas e por margem de dois ou mais gols. Já o United teve mais dificuldade: bateu o Rochdale somente nas penalidades, superou o Chelsea por 2 a 1 nas oitavas e só teve atuação convincente diante do Colchester, nas quartas.