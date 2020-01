Manchester United x Manchester City | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​​Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga… Os primeiros dias do ano costumam ser agitados em solo inglês, com jogos importantes acontecendo quase todos os dias. Nesta terça (7), por exemplo, teremos um valioso dérbi de Manchester válido pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este clássico:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Manchester United x Manchester City ​Motivo: ​Semifinal da Copa da Liga Inglesa 2019/20 ​Data: ​07/01/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Old Trafford ​Árbitro: ​Mike Dean ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Para este decisivo compromisso contra o maior rival, o Manchester United não poderá contar com dois importantes nomes de seu meio-campo: Scott McTominay e ​Paul Pogba, que deve passar por um procedimento cirúrgico com previsão de retorno somente para fevereiro.

Pelo lado dos Citizens, Guardiola tem seu elenco quase completo à disposição, exceção aos lesionados de longa data: Laporte e Leroy Sané, que se recuperam de contusões graves. O goleiro brasileiro Éderson volta aos relacionados após período fora de combate, contudo, deve iniciar entre os reservas. Bravo, que o substituiu em bom nível, sairá jogando.

​Provável United: ​De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Fred, Pereira; James, Lingard, Rashford; Martial. ​Provável City: ​Bravo; Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; Rodri, Gündogan, Kevin de Bruyne; Mahrez, Agüero, Sterling.

Últimos cinco jogos

​Manchester United ​Manchester City ​Watford 2 x 0 M. United (22/12) ​M. City 3 x 1 Leicester City (21/12) ​M. United 4 x 1 Newcastle (26/12) ​Wolverhampton 3 x 2 M. City (27/12) ​Burnley 0 x 2 M. United (28/12) ​M. City 2 x 0 Sheffield United (29/12) ​Arsenal 2 x 0 M. United (01/01) ​M. City 2 x 1 Everton (01/01) ​Wolverhampton 0 x 0 M. United (04/01) – Copa ​M. City 4 x 1 Port Vale (04/01) – Copa

Nosso palpite

O Manchester United já provou que tem forças para desbancar o seu maior rival, afinal, venceu o dérbi válido pela Premier League. Contudo, os comandados de Guardiola vivem um bom momento e encaram as copas nacionais com bastante seriedade, especialmente pelo fato de que o sonho do tri inglês está muito distante. Aposto em equilíbrio de forças nesse jogo de ida e tudo em aberto para a volta.

Nosso palpite: Manchester United 1 x 1 Manchester City