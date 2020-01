Marcelo Lomba fala sobre Coudet e relata principais diferenças no comando do treinador argentino

O ​Internacional estreou com vitória na temporada de 2020. Sob o comando de Eduardo Coudet, o Colorado aplicou 1 a 0 contra o Juventude, com gol de Thiago Galhardo. A principal novidade notada pelos torcedores foi a intensidade do futebol desempenhado pela equipe, mesmo que os jogadores ainda não estejam no máximo de sua forma física pelo pouco tempo de pré-temporada sob o comando de “Chacho”.

O goleiro Marcelo Lomba falou em entrevista à ESPN que foi reproduzida pelo site ​UOL sobre os métodos de Coudet durante os treinamentos “Time bastante diferente, sim. Não vou ficar revelando os segredos que temos treinado, mas vocês vão perceber o modo de jogar bem diferente. A gente tem escutado bastante as instruções da comissão técnica, estilo de jogo diferente, com mais posse de bola, mais movimentação combinada. Um time com muita intensidade e força”, resumiu.

O goleiro ainda revelou o que o deixou mais impressionado quanto ao argentino, que chegou ao Colorado em dezembro de 2019. “O que eu fiquei mais impressionado é o dia a dia. É como se a gente estivesse jogando. Ele encara treinamento com uma mentalidade de jogo, intensidade muito forte. Ele coloca na nossa cabeça para vencer, disputar, correr. Tem elevado muito o nível do treinamento“, concluiu.

Após estrear com vitória, o Clube do Povo receberá o Pelotas no Estádio Beira-Rio, no próximo domingo (26). A partida deverá marcar o primeiro jogo do time titular, já que no desafio em Caxias do Sul uma equipe reserva foi a campo. O Colorado tem como principal objetivo dar ritmo de jogo para os principais nomes do elenco visando a disputa das fases prévias da Libertadores da América, em fevereiro.