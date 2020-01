Marcelo Medeiros fala sobre Aránguiz, projeta Gre-Nal e “promete contratação” aos colorados

O Internacional vai se preparando para a estreia na temporada de 2020, na próxima semana, pelo Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. Sob o comando de Eduardo Coudet, o grupo de jogadores faz a pré temporada em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. O presidente Marcelo Medeiros concedeu nesta terça-feira (14) uma entrevista para a ​Rádio Guaíba onde abordou diversos assuntos.

O mandatário colorado se diz esperançoso com a chegada de “Chacho” Coudet e espera que o Inter desempenhe um bom futebol em 2020. “Esperamos que não apenas com a chegada de novos atletas, mas também com a chegada da nova comissão técnica e uma ruptura do estilo de jogo, tenhamos os resultados que esperamos”, relatou.

Perguntado sobre a possível volta do volante Charles Aránguiz, Medeiros não confirmou negociações, mas relatou que observa o atleta. “​Vou falar o que já falei sobre isso: o Aránguiz está sempre no radar do Inter, tem identidade, deixou saudades pelo bom trabalho no​ Inter. Está jogando muito na Alemanha, mas não podemos prometer nada. Como Sobis, Nilmar… o Taison que agora tem o sonho de voltar, o Aránguiz está sempre no radar”.

O presidente também animou os colorados que aguardam um reforço “de peso”, que poderá justamente ser Charles Aránguiz, que tem maiores possibilidades de chegar no meio do ano, ao fim do seu vínculo com o Bayer Leverkusen-ALE. Perguntado se mais jogadores chegarão e um reforço de “lotar aeroporto” poderá desembarcar em Porto Alegre, Medeiros foi taxativo. “O Internacional tem capacidade para fazer um movimento mais ousado”, confirmou.

O presidente do Inter também foi perguntado pela expectativa pelo clássico Gre-Nal na Libertadores da América. Para isso, o Colorado precisará superar as fases prévias e chegar na fase de grupos. “Nós tempos um jogo no dia 4 e outro no dia 11 (de fevereiro), estamos preocupados em superar essa etapa. Vamos pensar adversário por adversário. Vamos deixar para falar num possível Gre-Nal quando as coisas tiverem melhor desenhadas“, concluiu.

