Ao lado da Secretária de Educação, gestor usou as redes sociais para transmitir a informação

No final da tarde da última quarta-feira (29), ao lado da secretária de Educação Cíntya Alves, o prefeito Marcius Beltrão (PDT), usou as redes sociais para anunciar o pagamento do rateio das sobras dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Serão mais de R$ 3 milhões divididos com os servidores em efetivo exercício no magistério da educação básica.

O montante ultrapassa uma folha de pagamento da Educação e cada professor pode receber até R$ 6.684,00. Isso, o servidor se enquadrando dentro de alguns critérios estabelecidos.

“Já está tudo certo, o prefeito autorizou a rateio das sobras. O valor ultrapassa uma folha de pagamento da Educação. Ficou estabelecido que será pago no dia 7 de fevereiro e o professor pode receber até R$ 6.684,00. Para isso acontecer, alguns critérios o profissional precisa se enquadrar. Como por exemplo, assiduidade e proporcionalidade de vínculo”, explicou a secretária de Educação de Penedo, Cíntya Alves.

O rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) ou 14º salário, vai acontecer com o montante de R$ 3.300,037,21 (Três milhões, trezentos mil, trinta e sete reais e vinte e um centavos).

“Estou muito feliz com esse momento. Conseguimos o ajuste fiscal da Secretaria de Educação, pagamos o piso ao professor e estamos trabalhando para enquadrar o professor no novo piso de 2020. Uma série de fatores que nos possibilitarão pagar, presentear o professor no próximo dia 07 de fevereiro e proporcionar uma melhoria significativa em suas vidas. Estes que são também os grandes responsáveis por transformar as nossas vidas. Obrigado por tudo”, encerrou o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

Roberto Miranda / Assessoria