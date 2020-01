Informação foi confirmada pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo

Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, os penedenses, em especial os servidores da Saúde, ficaram surpresos com a saída repentina do Secretário Municipal Pedro Madeiro. Em nota divulgada em um grupo de Whatsapp, o agora ex-secretário agradeceu enquanto esteve à frente da pasta:

“Boa tarde a todos, a vida cheia de círculos e hoje encerrar o meu em Penedo à frente a Sms .Aproveito para agradece-lhos pelo empenho e dedicação, na política de saúde pública municipal. Um forte abraços a todos.” disse Pedro.

Quem assumirá o comando de uma das principais secretarias da Prefeitura de Penedo é Marcos Beltrão. Ele já teve experiência como secretário quando foi por anos o chefe da Finanças do Município de Penedo. Marcos é irmão do prefeito Marcius Beltrão, e tentará manter e até aumentar as melhorias na Saúde em Penedo alcançadas na gestão do ex-secretário.

Da Redação