Marcos Braz, dirigente do Fla, viaja à Itália para oficializar compra de Gabigol e contratar lateral

​ O Flamengo está muito próximo de finalmente anunciar oficialmente a contratação de Gabigol de forma definitiva. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o negociador do clube, Bruno Spindel, viajaram à Itália para acertar valores finais com a Inter de Milão e, assim, comprar o camisa 9. Com o craque, já existe um acerto salarial desde a semana passada. A informação é do portal ​Globoesporte.com .

Para contratar Gabriel Barbosa, o ​Mengão deve desembolsar algo próximo a 18 e 20 milhões de euros (R$ 82,9 milhões e R$ 92,2 milhões na cotação atual). A tendência é que o atacante se reapresente ao Ninho do Urubu até o final desta semana. Se tudo ocorrer como o esperado, o atleta não deve perder os treinos iniciais da pré-temporada junto com os outros companheiros de equipe.

Além de fechar com o “matador”, os dirigentes Rubro-Negros estão na Europa para tentar fechar com um lateral-direito. Nos últimos dias, três atletas da posição foram oferecidos e ganharam força nos bastidores flamenguistas: ​William (VfL Wolfsburg),​ Dalbert Henrique (Fiorentina) e Renzo Saravia (Porto). Mariano, do Fenerbahce também foi sugerido anteriormente, mas as exigências do clube turco esfriaram a cobiça. Jorge Jesus deseja ter um atleta para ser o reserva imediato do experiente Rafinha. A informação foi apurada por este repórter.

balbuena, William,e gabigol 殺 — Antony Lucas (@AntonyL95128665) January 26, 2020

Já é consenso que o ídolo do Mengão não poderá jogar todas as partidas e, com a saída de Rodinei para o Internacional, não há nenhum jogador de confiança no elenco. João Lucas ainda oscila bastante na avaliação da comissão técnica e Matheuzinho precisa ganhar um pouco mais de experiência. Com isso, o Flamengo está forte no mercado em busca de um novo lateral e prioriza o mercado do Velho Continente.