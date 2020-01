Marinho sofre lesão e desfalca Santos; atacante é dúvida para Libertadores

​ Na última quinta-feira (23), o ​Santos deu o pontapé inicial da temporada contra o Bragantino, na Vila Belmiro, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terminou empatada, mas o Peixe saiu com um grande prejuízo para a sequência da temporada.

Em publicação neste domingo (26), o clube anunciou que o atacante Marinho sofreu uma fratura no pé esquerdo que pode tirar o jogador dos gramados por até seis semanas.

O lance da lesão ocorreu no segundo tempo da partida diante do Alvinegro de Bragança. O atleta tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído. O camisa 11 vai desfalcar a equipe na sequência do Paulista e também é dúvida para os primeiros jogos da Libertadores.

Após exame de imagem, foi constada uma fratura no pé esquerdo do atacante Marinho devido ao trauma sofrido na partida diante do Red Bull Bragantino. Já imobilizado, o tempo de recuperação, em média, é de quatro a seis semanas. #ForçaMarinho! pic.twitter.com/c3KyOks3tz — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 26, 2020