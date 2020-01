Mart’nália se apresenta em Salvador em janeiro

Após ganhar o Grammy latino como melhor álbum de samba, Mart’nália apresenta o show “Mart’nália canta Vinicius de Moraes” no dia 17 de janeiro, na sala principal do Teatro Castro Alves, a partir das 18h30. Os ingressos já estão à venda através do site Ingresso Rápido e custam entre R$50 e R$100.

Foto: Divulgação