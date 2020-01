Matheus Fernandes é vendido para o Barcelona e Botafogo receberá bolada por ser o clube formador

2020 será um ano de transição para o Botafogo, já que as tratativas para que o Glorioso vire um clube empresa vão avançando. Tida como a única forma do clube dar a volta por cima e recuperar-se financeiramente, os sócios já deram o aval para a mudança. Enquanto o processo vai avançando, o clube carioca recebeu a notícia de um bom valor que entrará nos cofres do ​Glorioso.

O volante Matheus Fernandes, de 21 anos, cria da base do Botafogo, foi negociado pelo Palmeiras junto ao Barcelona, da Espanha. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho em seu blog no site UOL. Como o Glorioso negociou o atleta mas manteve 25% dos direitos do jogador, poderá receber parte da proposta feita pelo clube espanhol.

A proposta aceita pelo Palmeiras foi de 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões), o Botafogo ficará com cerca de R$ 8 milhões de reais pela venda do volante, além de mais 2% pelo mecanismo de clube formador conforme as regras da FIFA. O montante poderá aumentar futuramente, pois o contrato do Barcelona com Matheus Fernandes prevê bônus aos dois clubes que defendeu no Brasil quando o atleta alcançar determinadas metas.

R$ 15 milhões foi a venda do Matheus Fernandes do Botafogo para o Palmeiras. Inicialmente, nessa venda para o Barcelona, o clube vai receber 8 milhões + 2% como clube formador. E sem contar às metas alcançadas no Barça. — Igor Navarro (@IgorNavarroBFR) January 15, 2020

Foram duas temporadas defendendo o Botafogo como titular e sendo uma das peças-chaves da equipe carioca. No total, foram 85 jogos entre os anos de 2017 e 2018 e um gol marcado. Vendido ao Palmeiras para a temporada de 2019, o atleta enfrentou grande concorrência no numeroso elenco do Alviverde e pôde entrar em campo em apenas 12 oportunidades, marcando uma vez.