Mbappé praticamente ignora estudo que o coloca como jogador mais caro do mundo

​O Centro Internacional do Estudo do Esporte (CIES) divulgou um estudo em que coloca o francês Kylian Mbappé como o jogador mais caro do mundo na atualidade. O documento dá a ele um valor de 265,2 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,2 bilhão. Mas o jogador de apenas 21 anos, campeão do mundo com a França em 2018 e um dos astros do atual time do Paris Saint-Germain, não parece muito preocupado com isso.

Após goleada de 6 a 1 do PSG sobre o Saint-Etiénne, ele foi categórico. “Eu sou jogador de futebol, não sou contador. Eu faço meu trabalho e quero ajudar minha equipe. Quero que tudo vá bem, seja eu o mais caro do mundo ou não”, disse. Ao marcar na partida válida pela Copa da França, o atleta chegou a oito jogos seguidos balançando a rede, igualando recorde de Carlos Bianchi, que atuou na equipe da década de 1970.

Mbappé possui contrato até 2022 e, mesmo cogitado em clubes como Real Madrid, prefere, no momento, não se preocupar com o futuro, seja para renovar o vínculo ou tratar de uma transferência. “Estou preparado para jogar futebol. Ainda estamos em janeiro, acho que não é o momento de falar sobre isso. O clube (PSG), está bem, calmo. Estamos todos no mesmo caminho e não falamos sobre nada que não seja o que acontece dentro do campo”, concluiu o companheiro de ​Neymar.