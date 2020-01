McDonald’s abre mais de 3.000 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Líder no segmento de serviço rápido de alimentação, o McDonald’s abriu mais de 3.000 vagas de emprego no Brasil para diversos cargos. Segundo informações da empresa, não é necessária experiência. Basta cursar ou já ter concluído o ensino médio.

A empresa se destaca pela qualidade dos produtos e do atendimento. O McDonald’s é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentação do mundo. Presente em 119 países, a rede possui mais de 36 mil restaurantes, onde trabalham 2 milhões de funcionários que alimentam diariamente mais de 70 milhões de clientes.

No Brasil, a rede é operada desde 2007 pela Arcos Dourados, máster franqueada da marca McDonald’s em toda a América Latina.

A maior parte das vagas são oferecidas para atendente de restaurante. Porém, novas oportunidades também foram abertas para jovem aprendiz, estagiário e gerente de restaurante. Os requisitos exigidos variam conforme função.

As etapas do certame variam conforme vaga. São requisitos diferenciais, que os candidatos tenham facilidade de trabalhar em equipe, bom vocabulário, boa dicção, dinamismo e habilidade para lidar com atendimento ao público.

McDonald’s: como se inscrever no processo seletivo?

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar currículo no www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco. O McDonald’s não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento dos cargos.

O McDonald’s é uma das empresas que mais oferece chances de ascensão profissional no país. Além de proporcionar oportunidades de primeiro emprego a muitos jovens, quem ingressa no quadro de funcionários tem várias oportunidades de desenvolvimento.

A empresa forma seus próprios executivos por meio de um plano de carreira bem estabelecido. Ela incentiva o estudo e o aprimoramento profissional e se orgulha do fato de que no Brasil, mais da metade dos gerentes ingressaram na companhia como atendentes, o primeiro degrau na escala hierárquica da empresa.

Qualquer funcionário pode chegar ao cargo mais alto do restaurante, o de gerente. Uma vez nesse posto, o funcionário pode continuar sua ascensão profissional assumindo outros cargos na hierarquia da empresa, mantendo-se na área de operações ou passando a atuar em outras áreas da companhia.