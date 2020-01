“Me deprime que em 2020 ainda falemos de racismo no futebol”, afirma dirigente da Roma ao 90min

Um estudo recente, divulgado pela Associação Italiana de Jogadores, mostra que o número de casos de ofensas e agressões raciais nos estádios do país aumentam progressivamente desde 2015. Na temporada 2017/2018, por exemplo, a entidade contabilizou 129 episódios de violência e intimidação, sendo que 41% tiveram conotação racista. Pois em 2019/2020, diversos atletas que disputam a primeira divisão já foram alvos de insultos.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Jogadores como Romelu Lukaku, da Inter de Milão, Mario Balotelli, do Brescia, Dalbert, da Fiorentina, Franck Kessié, do Milan, Juan Jesus, da Roma, e Ronaldo Vieira, da Sampdoria, sofreram com ações discriminatórias. Mesmo que a Federação Italiana de Futebol tenha sido pressionada por conta da falta de punições severas, o problemas está longe de ter uma solução definitiva.

Em ​entrevista exclusiva ao 90min da Itália , o chefe de estratégia da Roma, Paul Rogers, foi questionado sobre o tema. Muito embora o clube da capital tente se utilizar de suas redes sociais para fazer uma comunicação positiva e incentivar seus torcedores a aderirem uma campanha contra o racismo, ele sabe que a situação é bastante complicada. “ A luta contra o racismo deve ser um valor central para um clube de futebol. Me deprime que em 2020 ainda falemos de racismo no futebol, mas infelizmente acho que a situação reflete o problema de uma sociedade cada vez mais intolerante. A Roma não se sente sozinha nesta luta. No entanto, todos precisamos dar um passo adiante. Não basta ser antirracista, devemos fazer ouvir a voz e falar sempre que a situação o exigir. Temos que ser proativos nessa batalha. Temos de falar e empurrar o futebol italiano para a mudança”, disse o dirigente.