Medalhão do Santos vira prioridade no Grêmio; Peixe aguarda definição de Jesualdo Ferreira

As movimentações do mercado da bola ganham força com a virada do ano e, neste início de 2020, as equipes seguem em busca de reforços para a temporada. Com uma lista de alvos entregue pelo técnico Renato Portaluppi em mãos, a diretoria ​Grêmio tenta não perder tempo e procurou o ​Santos para fechar um acordo, mas terá que aguardar a definição do novo comandante da equipe paulista. ​

Depois da troca concretizada entre os laterais Madson, que foi para a Vila Belmiro, e Victor Ferraz, que desembarcou em Porto Alegre, outro nome da defesa entrou em pauta entre os clubes. Após uma temporada de muitas críticas ao titular Paulo Victor e desconfiança sob o reserva Júlio César, o Grêmio quer um novo goleiro e elegeu o experiente Vanderlei como prioridade.

Atualmente com 35 anos, o arqueiro perdeu espaço com o argentino Jorge Sampaoli, que já deixou o clube, e passou grande parte de 2019 no banco de reservas, sendo preterido por Everson. Ao todo, acumulou 23 atuações, tendo sua temporada com menos partidas desde que chegou ao Santos, em 2015. A informação foi revelada por ​Fábio Lázaro, jornalista e setorista do Peixe.

O Grêmio quer todos do Santos, mas não quer gastar nenhum centavo — Take on me ⚪⚫🐟🇵🇹 (@DaniloLima_9) 2 de janeiro de 2020

O empresário de Vanderlei nega que tenha recebido proposta, mas confirma uma sondagem realizada pelo Grêmio. O interesse no goleiro não é novo e o Santos aguarda a decisão de Jesualdo Ferreira para definir seu posicionamento quanto à possível saída. O experiente técnico português deve desembarcar no Brasil no próximo dia 6, segunda-feira. A reapresentação do elenco acontecerá na quarta-feira (8).