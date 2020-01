Medalhão é liberado dos treinos e cresce a chance de dar adeus ao Cruzeiro nessa temporada

​ A diretoria do Cruzeiro segue o planejamento de formar um novo elenco bem mais barato se comparado ao da temporada passada. Sem recursos financeiros para pagar salários elevados, os diretores falam constantemente que jogadores só irão permanecer no clube se aceitarem diminuir os vencimentos mensais. Até por isso, Dedé está de saída da Raposa e já procura um novo time.

Outro jogador que tem chance de ir embora do clube mineiro é o meio-campista Ariel Cabral. A ​Rádio Itatiaia informou que o atleta foi liberado pelos próximos três dias para resolver problemas particulares na Argentina. Nos bastidores, a situação do meia é classificada como indefinida e sua saída poderá ser o melhor caminho para ambas as partes. A diretoria cruzeirense aguarda propostas para bater o martelo.

No ano passado, Ariel ficou cotado para defender o São Paulo; o Tricolor paulista gostaria de envolver o volante Hudson em uma troca, mas a negociação não avançou e o jogador permaneceu na Toca da Raposa. Os empresários do atleta conversam com clubes do exterior e aguardam um interesse mais concretos dos times que cobiçam o argentino. A tendência é que o futuro do meio-campista seja definido até a próxima semana.

O jogador tem contrato com o​ Cruzeirão Cabuloso até o final deste ano. A partir de junho, o meia pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Até por isso, o clube tem pressa para definir a situação do argentino e, se for negociá-lo, tentará ganhar uma grande em cima da negociação. Adilson Batista até gosta do atleta, mas já deu aval para os diretores cruzeirenses decidirem o que for melhor para a instituição.