Meia elogiado por Peres entra no radar de 3 clubes e pode deixar o Santos; Bragantino é favorito

O ​Santos aposta na manutenção de atletas importantes e novos reforços para a montagem de um bom time para o restante da temporada. Mesmo sem estrelas, o clube fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2019, terminando na vice-liderança, desbancando o recheado elenco do Palmeiras, que terminou em terceiro.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Mesmo com a promessa de manter atletas importantes, é inegável que o Peixe terá baixas durante o ano. Na manhã desta quinta-feira (02), o Peixe tentou envolver o atacante Eduardo Sasha em negociação com o meia Rómulo Otero, do Atlético-MG, porém as tratativas não avançaram.

Com um elenco de grandes talentos, o meia Anderson Ceará, é visado pelo mercado e demonstra o interesse de Red Bull Bragantino, Londrina e Novorizontino. O Santos não deve dificultar uma possível saída, já que o atleta tem 20 anos de idade e não pode atuar mais pela equipe Sub-20. Dentre os clubes, o Red Bull seria o mais próximo de sua contratação.

O contrato de Anderson Ceará com o Alvinegro vai até junho de 2021. O meio-campista é bem avaliado no time paulista e em 2018 chegou a treinar no PSV (HOL). Entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente, José Carlos Peres, elogiou o atleta: “Será nosso camisa 10 muito em breve. Fui buscá-lo de volta ao Santos. Ele estava na Holanda”.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Divulgação/Santos