Meia emprestado ao Tondela, de Portugal, agrada Coudet e deve voltar ao Inter nessa temporada

O ​Internacional está ativo no mercado, tendo muitas saídas para o restante do ano. O clube pretende fazer uma grande reformulação com o objetivo de disputar grandes conquistas nesta temporada. O Colorado se reapresenta no dia 8 de janeiro, já sob o comando do técnico Eduardo Coudet.

Até aqui, o clube anunciou a chegada de dois novos reforços: o lateral Rodinei, ex-Flamengo, e o volante Damián Musto, ex-Huesca, da Espanha. Além destas negociações, o time vermelho anunciou na última terça-feira (31) a renovação de contrato do ídolo D’Alessandro até o fim de 2020.

Jogadores que voltam de empréstimos também são analisados pela diretoria. O meia-atacante Richard, que está emprestado ao Tondela, de Portugal, deve voltar ao time Gaúcho neste ano; o contrato do meia com o Inter vai até dezembro de 2021. Já o empréstimo com a equipe portuguesa termina em junho.

#Inter | Em parceria com @CollingPaola. Meia-atacante Richard tem boas chances de retornar ao Inter. Está emprestado ao Tondela, de Portugal. Ficaria à disposição de Eduardo Coudet na temporada 2020. @EsporteBandRS — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) January 2, 2020

Richard foi revelado na base do Internacional, mas não teve muitas oportunidades. Atuando pelo Tondela, até aqui foram 12 jogos, com dois gols e uma assistência. O atual valor de mercado do jogador é de 700 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual. A volta do atleta seria um pedido do atual comandante.