Meia peruano Andy Polar abre o jogo e relata motivo por não ter assinado com o Vasco da Gama

O Vasco da Gama é um dos clubes que menos fez movimentações na janela de transferências até o momento. O atacante Germán Cano foi o único reforço oficializado pelo Cruz-Maltino, que segue em busca de novos jogadores para dar ao técnico Abel Braga. Uma negociação que era desejo do Cruz-Maltino mas acabou fracassando foi a do meia-atacante peruano Andy Polar, que joga no Deportivo Binacional-PER.

O jogador foi campeão peruano pela equipe que disputará a próxima edição da Copa Libertadores da América. Polar revelou que o presidente do clube barrou a sua chegada ao Rio de Janeiro, e, por isso, não assinou com o ​Cruz-Maltino. “Tive uma oferta e o presidente não me deixou ir. Mas são coisas passadas”, falou em entrevista ao ​Agencia Andina, do Peru.

Além do Vasco, o Athletico-PR também demonstrou interesse no futebol do atleta, porém, o Furacão não apresentou proposta ao jogador, diferentemente do Cruz-Maltino. Desta forma, o clube carioca deverá buscar outras alternativas para o meio de campo, já que atletas como Bruno César, Marquinho e Valdivia não jogam mais pela equipe e a renovação de Fredy Guarín é considerada difícil.

Após o fim das férias, a estreia do Vasco na temporada de 2020 acontece no próximo domingo (19), a partir das 16h (horário de Brasília), quando o Cruz-Maltino receberá em São Januário o Bangu, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Além do estadual, o clube da Colina também disputará nesta temporada a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A.