Melhor banco para receber do Google Adsense

Com a proliferação de youtubers, bloggers, gamers e influencers no Brasil, obter ganhos com a produção de conteúdo on-line tem sido uma das formas mais procuradas por jovens millenials interessados em uma carreira na internet.

Uma das maneiras de conseguir dinheiro on-line é por meio de Google Adsense, um serviço da multinacional que gera anúncios automáticos em todo tipo de conteúdo digital e repassa um valor ao produtor desse conteúdo. O Adsense remunera tanto anúncios em blogs quanto em canais do YouTube.

Por ser uma empresa norte-americana, o Google Adsense faz os pagamentos em dólar e é necessário fazer uma conversão para o real para que o dono do conteúdo receba o valor em uma conta brasileira.

Parece complicado, mas a transação é simples e tudo pode ser feito pelo próprio usuário. O problema é a taxa cobrada por alguns bancos tradicionais que pode chegar a valores altos e, dependendo do ganho, não compensar.

Por essa razão, antes de cadastrar qualquer conta para recebimento do valor no Google Adsense, vale a pena fazer uma boa pesquisa sobre como receber do Google Adsense, o banco mais indicado e as taxas mais vantajosas.

Uma das formas que tem se tornado popular é receber o dinheiro via Remessa Online. O serviço tem taxa muito mais baixa, opera com câmbio comercial, IOF de 0,38% e custo de operação equivalente a 1,3% do valor a ser recebido.

Caso haja alguma dúvida, o produtor de conteúdo pode acessar a plataforma e simular qual valor exato tem a receber se utilizar a Remessa Online. O site mostra o câmbio, o custo, o IOF, o valor final da cotação e o total a ser recebido em reais.

Para receber do Google Adsense pela Remessa Online, basta fazer um cadastro no site e selecionar a opção “Receber dinheiro”. O próximo passo é optar pela transação em dólar.

A plataforma vai mostrar todos os dados que precisam ser inseridos no Google Adsense, como banco beneficiário e código swift, já informando também os dados do banco intermediário, caso seja necessário.

Assim que os dados forem conferidos e aprovados pelo Google Adsense, a empresa já envia um e-mail, informando o repasse do valor. A Remessa Online faz, então, uma TED, enviando para a conta no Brasil o valor recebido, com prazo de um dia útil.

A opção pela Remessa Online tem sido muito mais vantajosa do que receber por bancos tradicionais, uma vez que a cotação final, incluindo taxas, fica muito mais satisfatória para o cliente. Vale a pena apostar.