Memes de brasileiros sobre Terceira Guerra Mundial viram notícia em site iraniano

O novo conflito entre os Estados Unidos e o Irã virou motivo de piada entre os brasileiros que temiam, e diziam não estarem prontos para, uma possível Terceira Guerra Mundial.

Recheados de gifs da Gretchen, Andressa Urach e Tulla Luana, os tweets foram parar em um site de notícias iraniano, Iran International, que explicou as reações bem humoradas ao anúncio de vingança pela morte do General Soleimani.

ماجرای نگرانی برزیلی‌ها درباره حمله ایران به کشورشان چیست؟

توضیحات پویا جهاندار، عضو تحریریه ایران اینترنشنال pic.twitter.com/2CJo8wfG47 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 4, 2020

Rapidamente, brasileiros foram até a publicação do site iraniano com novos memes, para explicarem as boas intenções e reforçarem o desejo de não entrarem em guerra com ninguém.