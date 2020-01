Mercado de transferências : como funciona, quando se abre, cláusula rescisória e muito mais

​O mercado de transferências é uma parte muito importante do futebol, e os torcedores ficam sempre aguardando rumores para saber qual será a próxima contratação do seu time. Trata-se de algo bastante complexo, mas tentaremos simplificá-lo, respondendo a algumas das perguntas mais comuns.

Quando o mercado de transferências é aberto?

Ao longo do ano, existem duas janelas de transferência. Na Europa, a principal delas abrange os meses de julho e agosto – o chamado mercado de verão -, mas as datas podem variar nas diferentes ligas. A segunda janela é o chamado mercado de inverno, durante o mês de janeiro. Fora dessas datas, os clubes não podem registrar jogadores, embora estejam liberados para fechar acordos prevendo a janela seguinte.

Que partes estão envolvidas na contratação de um jogador?

A contratação de um jogador é processo complexo, pois várias partes participam, cada uma com o seu interesse. Na maioria dos casos, as partes envolvidas são o jogador e seu representante, o clube de origem e o clube de destino. Para que ocorra uma transferência, seja ela em definitivo ou por empréstimo, deve haver um acordo entre todos.

Qual a diferença entre uma transferência em definitivo e um empréstimo?

Na transferência em definitivo, o clube comprador paga um valor, acordado entre as três partes envolvidas, para ficar com os direitos econômicos do atleta e poder assinar um contrato longo. Durante este período, a equipe também passa a ser dona dos direitos federativos do profissional, ou seja, ele só pode se transferir com o aval de seu time, que normalmente estipula um valor alto para a chamada multa rescisória.

O empréstimo, por sua vez, é uma prática comum através da qual um jogador com contrato em vigor é cedido por um período determinado. Quando este acaba, o profissional retorna à equipe com a qual tem vínculo. Para que ocorra o acordo, normalmente se paga um pequeno valor ou se envolve outros nomes na transação.

O que é uma transferência com opção de compra?

Quando dois clubes concordam com a transferência do jogador, eles podem incluir no contrato uma opção de compra, que pode ser concretizada ou não. Trata-se de um valor estipulado que precisa ser pago ao final do período de empréstimo para que o clube que deseja ficar com o jogador obtenha de forma definitiva os seus direitos econômicos.

A opção de compra e o valor a ser desembolsado são acordados quando os clubes negociam a transferência. No caso de a opção de compra ser obrigatória, o clube terá que pagar o valor acordado quando o período de transferência terminar e o jogador se tornará sua propriedade, assinando um novo contrato de forma definitiva. Se, pelo contrário, a opção de compra não for obrigatória, quando o período de transferência terminar, o clube decidirá se paga o valor acordado e fica com o atleta. Caso isso não se concretize, o jogador retorna ao clube com o qual possui um contrato válido.

O que é um agente livre?

Outro termo muito comum no mercado de transferências é o de “agente livre”, que se refere a um jogador que não possui mais um contrato válido com nenhum clube. Portanto, essa condição permite que o próprio profissional, dono de seus direitos federativos, negocie seu futuro com qualquer clube sem terceiros envolvidos, e sua chegada a um novo time se dará sem que exista a necessidade de se pagar pelos direitos econômicos.

Até 1995, um jogador sem contrato não tinha permissão para assinar com outro clube, mas a Lei Bosman mudou essa prática, e agora existem atletas que se utilizam desta condição para, em final de contrato, pressionarem por um aumento salarial ou, se for o caso, por uma liberação a custo bem abaixo do desejado pelo clube que detém seus direitos.

O que é uma cláusula de rescisão?

A cláusula de rescisão é um valor econômico com o qual os clubes se protegem de uma possível saída de jogadores. Ou seja, em contrato, o clube atribui a cada jogador uma quantia que precisa ser paga por algum time que queira contar com o atleta. Cada vez que o atleta renova seu vínculo, a cláusula pode ser modificada.

O que é o chamado pedido de transferência?

A solicitação de transferência é um método utilizado, por exemplo, na Premier League, para que um jogador possa deixar seu clube contra a vontade deste. É uma medida de pressão usada como último recurso e que consiste em uma solicitação formal na qual o profissional expressa por escrito seu desejo de deixar o clube e assinar com outro. A solicitação de transferência não força o clube a deixar seu jogador sair, embora normalmente acabe acatando este pedido.