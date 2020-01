Milan analisa cenário e faz pedido para liberar volta de Lucas Paquetá ao Flamengo

​Nos últimos dias, surgiu a informação na imprensa italiana que Lucas Paquetá pode retornar ao Flamengo nesse começo de ano. De acordo com os jornais locais, o Mengão tentou um empréstimo até o final deste ano para repatriar o meia-atacante. No entanto, a diretoria do clube Rossonero recusou os moldes do negócio e fez uma contraproposta para liberá-lo ao Mais Querido do Brasil.

O portal “​Informazione.It” informou em uma publicação na manhã deste domingo (12) que os dirigentes italianos pediram cerca de 30 milhões de euros (R$ 136 milhões) ao​ Rubro-Negro carioca para negociar de forma definitiva o brasileiro. Ciente do poder financeiro dos cariocas, o Milan sabe que o Fla tem condições de arcar com essa quantia financeira para comprar o jogador que não se adaptou ainda ao estilo do futebol da Itália.

Em 2018, o Mengão vendeu Paquetá por aproximadamente 35 milhões de euros (R$ 146 milhões). Vale lembrar que o clube carioca ainda tem a última parcela da negociação para receber do gigante italiano e o montante de 2 milhões de euros (R$ 9,1 milhões) deve ser pagado até a próxima quarta-feira (15). Mesmo com a vida financeira estável, o Mengão não deve desembolsar o valor pedido para ter o atleta.

Os dirigentes flamenguistas entendem que o meia-atacante é um jogador acima da média, mas para a sua posição, já há vários jogadores no elenco. Portanto, a negociação não é uma prioridade e só seria viável nesse momento se o craque voltasse por empréstimo com passe fixado. Enquanto isso, na Europa: o PSG está querendo contratá-lo e já acenou com uma possibilidade de realizar uma proposta oficial para tirá-lo do Milan.