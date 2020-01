Milton Bivar convoca coletiva e revela decisão sobre contratação de Diego Souza: “Por unanimidade”

​Neste sábado (11), o presidente do​ Sport, Milton Bivar, convocou uma coletiva de imprensa para comunicar a decisão do clube com relação a Diego Souza. Após a torcida realizar um abaixo-assinado pedindo o atleta, o mandatário confirmou que o meio-campista não faz parte dos planos do time pernambucano e que não irá realizar a contratação do jogador, de 33 anos, para a temporada.

Bivar revelou que o Leão não tem condições financeiras para atender o desejo dos Sportistas. “Fiz uma reunião geral do clube, onde participaram todos os componentes da diretoria. No primeiro passo, já se chegou à conclusão de que a folha salarial está estourada. Não temos massa de manobra para contratar mais ninguém. Everton Felipe e Carli estavam na pauta, mas também não podemos trazer. Isso foi dito pelo departamento financeiro“, afirmou o mandatário.

O presidente também destacou que durante a conversa foi cogitado um esforço extra para fazer a contratação de um jogador como Diego Souza, porém a possibilidade também foi negada. “Todo nosso grupo decidiu que não. E por unanimidade. Não adianta criar polêmica sobre quem queria ou não. Todos assinaram. É assim que funciona. Chegamos à conclusão de que o Sport encerrou as contratações“, disse Milton.

Entre estar na Serie A sem Diego Souza com o Sport se reestruturando depois de quase falir. Prefiro como está. As memórias vão embora rápido da torcida do Sport, esqueceram de Arnaldo Barros? Por um fio a gente num foi pra Serie C, D e etc… — Thalita Morais  (@Thalitadocinhu) January 11, 2020

Além disso, durante a coletiva foi confirmado que não houve nenhuma reunião entre o Leão e o atleta. “Não houve. O que estava mais ou menos marcado é que, nesta minha ida ao Rio de Janeiro, na terça-feira, caso a gente sentisse a viabilidade da contratação dele, iria conversar com ele. Mas, antes, eu tomei as precauções”, finalizou o presidente. O atleta, que está livre no mercado, vestiu a camisa do Botafogo na última temporada, time pelo qual recebia R$ 550 mil por mês. Atualmente o jogador é avaliado no mercado em 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 6 milhões.