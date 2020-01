Sucesso, essa é a palavra que define o encerramento da 2ª edição do Penedo Náutico.

Milhares de pessoas prestigiaram e dezenas de embarcações compareceram ao Penedo Náutico 2020, que foi realizado dessa vez em dois dias, 04 e 05 de janeiro. A grande atração, Saulo Fernandes, deixou todo mundo agitado com suas músicas que fizeram e fazem sucesso em todo o país.

A segurança e organização do evento foi impecável e praticamente nenhuma situação anormal foi registrada durante todo o período em que a festa aconteceu. Os penedenses ficaram surpresos com uma entrevista concedida por Saulo ao declarar que só vó é natural de Penedo.

“É um lugar histórico, tem muita energia boa… minha vó é daqui, minha vó Dilma nasceu aqui em Penedo, então de alguma forma essa ligação se fez. Foi lindo, nunca imaginei cantar num lugar lindo desse.” disse Saulo em entrevista para o vídeo institucional da Prefeitura de Penedo, confira:

Dilma Fernandes morreu aos 85 anos em Barreiras, na Bahia. Natural de Penedo, Dilma é avó do cantor Saulo Fernandes e mãe dos Cantores Bosco Fernandes , Edna Fernandes, Dorinha Fernandes também conhecidos no mundo musical de Barreiras. Dr. Jair Fernandes famoso médico barreirense também é um dos filhos de dona Dilma.

Após o show do artista baiano, que aconteceu em uma balsa nas águas do ‘Velho Chico’, mais duas atrações se apresentaram em um palco na areia da Prainha Nova, Gingado e As Negas (ex-back vocals de Devinho Novaes).

