Mirassol x Corinthians| Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

O renovado ​Corinthians estreou muito bem no ​Campeonato Paulista. Agora, precisa confirmar os 100% nesta arrancada. Depois de golear o Botafogo por 4 a 1 em Itaquera – três gols de Boselli e um de Luan, agora o Timão parte para seu primeiro desafio longe de casa. O adversário é o Mirassol, no interior do Estado.

​Ficha técnica ​Mirassol x Corinthians ​Data ​26/01/2020 ​Hora ​19h (horário de Brasília) ​Local ​José Maria de Campos Maia, em Mirassol ​Árbitro ​Vinícius Gonçalves Dias Araújo ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol​ ​Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Tiago Alves e Romário; Ernandes, Luís Oyama, Camilo, Neto Moura e Chico; Marcelo Toscano ​Corinthians ​Cássio; Fagner; Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard Camacho, Ramiro, Luan e Janderson; Boselli.

O Timão deve repetir a escalação do meio da semana. Como ainda não pode contar com o volante colombiano Cantillo, Richard segue como o primeiro volante da equipe. Outros jogadores, como Danilo Avelar e Michel Macedo (lesionados), Everaldo (transição física), Léo Santos (fisioterapia), Pedrinho e Araos (ambos disputando o Pré-Olímpico com as seleções de seus países) também são desfalques. No Mirassol, dirigido por Ricardo Catalá, as novidades devem ficar por conta das estreias dos meias Camilo e Chico, principais contratações da temporada.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

MIRASSOL​ CORINTHIANS​ ​Mirassol 2 x 2 Ferroviária (16/10)* ​Ceará 0 x 1 Corinthians (04/12) ​São Caetano 0 x 2 Mirassol (19/10)* ​Corinthians 1 x 2 Fluminense (08/12) ​Mirassol 2 x 2 XV de Piracicaba (27/10)* ​Corinthians 2 x 1 New York City (15/01) ​XV de Piracicaba 1 x 0 Mirassol (02/11)* ​Atlético Nacional 2 x 1 Corinthians (18/01) ​Ferroviária 1 x 1 Mirassol (23/01) ​Corinthians 4 x 1 Botafogo (23/01)

*Copa Paulista