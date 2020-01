Misterioso: Dudamel fala sobre estreia no Atlético-MG: “Convicção de vencer”

​ A pré-temporada acabou e o ​Atlético-MG se prepara para enfrentar o Uberlândia, nesta terça-feira (21), no Parque do Sabiá, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida marca a estreia do técnico Rafael Dudamel no comando do alvinegro.

Em rede social, o venezuelano falou sobre ansiedade para a partida e do sentimento que espera passar para o torcedor. “A felicidade de uma equipe, de uma família, que trabalha com a convicção de vencer. Estamos prontos para o começo”, declarou.

A publicação do treinador conta com a foto de parte do plantel do Galo e poderia ser uma dica sobre a escalação para a partida, no entanto, alguns nomes da foto não seguirão com o time para a estreia no estadual. Nathan, Dylan Borrero e outros jogadores do time de transição estão fora do jogo.

A felicidade de uma equipe, de uma família, que trabalha com a convicção de vencer. Estamos prontos para o começo.

Os jogadores que devem começar contra o Uberlândia ainda não são conhecidos. Dudamel até deixou a imprensa acompanhar o treinamento do Galo, mas nenhuma informação sobre os titulares foi revelada. Por outro lado, é possível prever quem não vai viajar com o elenco.

Os meio-campistas Nathan e Dylan Borrero ainda não constam no BID e estão fora. Otero e Gustavo Blanco seguem em recuperação no Departamento Médico, enquanto Cleiton e Guga defendem a Seleção Sub-23 no Pré-Olímpico. Sem condições físicas, o goleiro Victor também não deve acompanhar a delegação.