A Mostra de Cinema de Tiradentes já confirmou a presença de Portugal, Argentina e Espanha na 23ª. edição do festival, que se realizará de 24 de janeiro a 1º. de fevereiro de 2020, na cidade homônima, em Minas Gerais.

Representantes de festivais, universidades e instituições participarão do evento que traz as novidades da produção audiovisual brasileira, gerando um intercâmbio cultural por meio da sétima arte.

Já é uma característica da Mostra de Tiradentes receber importantes nomes do cenário audiovisual mundial. Atuando como “olheiros” privilegiados, os convidados têm a oportunidade de conhecer em primeira mão o cinema brasileiro contemporâneo, exibido nas telas do festival.

Com essa mostra, vários dos filmes exibidos, entre longas e curtas-metragens, têm abertura para discussões, comentários, recomendações e debates em outros espaços, extrapolando os limites de seus próprios territórios.

Na edição de 2020, Tiradentes recebe o português Miguel Valverde, curador do Indie Lisboa, codiretor da Portugal Film – Agência Internacional de Cinema Português, professor de Promoção de Cinema no Instituto Politécnico ESAD e de Cinema Experimental na Universidade Nova de Lisboa.

O evento conta também com a presença de Nuria Cubas, diretora artística do Filmadrid – Festival Internacional de Cinema de Madri, na Espanha. Cubas faz parte do comitê de seleção do Punto de Vista – Festival Internacional de Documentário de Navarra, desde 2018.

Já a Argentina estará representada por três fortes nomes do cinema do país. Um deles é Paola Buontempo, programadora do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata. Formada em artes audiovisuais, ela teve seus curtas-metragens “Las Instancias del Vértigo” (2010), “Los Animales” (2012) e “Las Fuerzas” (2018) exibidos em festivais como Cinéma du Réel, BAFICI, FIC Valdivia, La Habana, Festival de Imagens, entre outros.

Está confirmada a presença do crítico de cinema Roger Koza, curador do Filmfest Hamburgo (Alemanha) e da Vienalle – Festival Internacional de Cinema de Viena (Áustria). Membro da Fipresci (Associação Internacional de Críticos de Cinema), trabalha no jornal “La Voz Del Interior”, publicado em Córdoba, e têm textos regularmente publicados nas revistas “Ñ”, “Quid” e no site “Con los Ojos Abiertos”. Koza ainda é diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Cosquín e tem várias participações em júris, inclusive fez parte do Júri da Crítica da Mostra Aurora em Tiradentes, no ano passado.

A crítica e pesquisadora Julia Kratje completa o time de argentinos no evento. Doutora em Ciências Sociais e Mestre em Sociologia da Cultura, Kratje é professora de Comunicação Social na Universidade Nacional de Entre Ríos e na Universidade de Buenos Aires, onde é pesquisadora do Instituto Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Faculdade de Filosofia e Letras.

A Mostra de Cinema de Tiradentes é o maior festival dedicado ao cinema brasileiro contemporâneo em formação, reflexão, exibição e difusão realizado no país. A mostra audiovisual reúne todas as manifestações da arte numa programação abrangente que prevê a exibição de mais de 100 filmes brasileiros em pré-estreias nacionais, mais de 40 sessões de cinema, homenagens, oficinas, debates, seminário, exposições, lançamento de livros, teatro de rua, shows musicais, performance audiovisual, entre outras. O público tem acesso gratuito às atrações da programação.