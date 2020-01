Motociclista tentou fugir, mas caiu da moto e foi alcançado.

Policiais do 11º BPM flagraram mais um caso de direção com ingestão de álcool. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 01 de dezembro, na Rua Santa Fernanda, conjunto Vila Matias – Dom Constantino, na cidade de Penedo.

Segundo a polícia, uma guarnição do PELOPES realizava o patrulhamento de rotina quando nas proximidades do Trevo do Bom Jesus avistou um motociclista identificado como Lenilton Gomes da Silva, 18 anos, guiando uma moto Honda/CG 150 Titan EX de placa ORJ 7400, em alta velocidade e cometendo manobras arriscadas.

Os militares fizeram o acompanhamento do mesmo, solicitando para que este parasse, porém, sem êxito. Ao chegar na Rua Santa Fernanda, Vila Matias, o condutor perdeu o controle da motocicleta e tombou, com o passageiro. Ambos ficaram feridos devido à queda e foram encaminhados para a UPA de Penedo para receberem os atendimentos médicos, após isso foi feito o teste de etilômetro na Agência Fluvial de Penedo – Marinha do Brasil, e com a constatação do crime, Lenilton foi conduzido para a 6ª DRP em São Miguel dos Campos para serem tomados os devidos procedimentos legais.

Da Redação com informações do 11º BPM