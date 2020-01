Mudança: Camarote da Rainha anuncia novo local

O Camarote da Rainha, comandado por Daniela Mercury, vai acontecer em um novo local. Antes na Chácara Baluarte, o evento no dia 26 de janeiro vai ser no Porto Salvador, no Comércio, a partir das 15h.

Foto: Divulgação

Realização do Grupo San Sebastian, o evento contará ainda com shows do Bailinho de Quinta e do Cortejo Afro. O segundo lote de ingressos está à venda no San Folia e custa R$ 60 (Pista) e R$ 130 (Open Bar).

A festa começou em Salvador em 2011 e, depois de várias edições, passou a rodar o Brasil. Nos últimos anos, passou por cidades como São Paulo, Natal e Fortaleza, sempre com ingressos esgotados.

SERVIÇO

Camarote da Rainha

Data: 26 de janeiro (domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Porto Salvador (Avenida da França, 393 – Comércio)

Atrações: Daniela Mercury e convidados, Bailinho de Quinta e Cortejo Afro

Ingressos: R$ 60 (Pista) e R$ 130 (Open Bar de Água, Cerveja, Refrigerante e Vodka)