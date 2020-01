Mude com estilo: hair stylist lista seis tendências de cores para os cabelos em 2020

Quer repaginar o visual? Uma opção é apostar na mudança de cor dos cabelos. Em entrevista à revista Marie Claire, o hair stylist Marco Antonio de Biaggi listou quais tons estão bombando nos Estados Unidos e na Europa que podem inspirar as brasileiras (os). Ele também reforçou a importância de se permitir mudar: “Vale arriscar, tentar alguma coisa nova, ou mesmo fazer uma mudança sutil. Só não vale ficar na mesmice!”.

Confira lista de opções de cores

é o tom castanho com mechas finíssimas em tons quentes como cinnamon toast ou hot caramel;

ideal para quem quer apostar no tom escuro, que reforça o brilho dos cabelos. Esse tom ganhou espaço graças às Kardashians;

loiro com mechas também é tendência. O especialista aconselhou mechas que começam na raiz dos fios e descem finas até as pontas, em um mix de tons entre vanilla, areia e sand bege;

Surfer Rich: mechas surfistas, com aspecto de “queimado do sol”. Esse estilo mantém a raiz na cor natural e as pontas ganham três tons mais claros.