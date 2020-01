Multinacional Bloomin ‘Brands abre vagas para programa de estágio e emprego em São Paulo

A multinacional Bloomin ‘Brands está abrindo vagas para programa de estágio e emprego na cidade de São Paulo, SP. Há oportunidades para PCD. Saiba mais!

“A Bloomin ‘Brands, Inc., é uma empresa do setor hoteleiro que possui várias redes de restaurantes casuais americanos. A empresa foi criada em 1988 em Tampa, Flórida, onde está sediada. A companhia é detentora dos restaurantes Outback, Fleming’s, Abbraccio, entre outros restaurantes.”

Confira!

Programa de Estágio 2020

O Programa de Estágio da Bloomin’ tem por objetivo desenvolver os Novos Talentos, com possibilidade de integrá-los ao nosso time mesmo após o término do estágio, pois acreditamos no potencial de cada um e queremos fazer a diferença na carreira dessas pessoas, compartilhando nossas experiências, histórias e sonhos. Buscamos pessoas com sede por aprendizado, inovadoras, corajosas e apaixonadas por desafios!

Estão abertas as inscrições para o nosso programa de Estágio 2020, até janeiro de 2020.

Etapas do programa:

Candidatura online

Testes online (Cognitivo, Comportamental e Inglês)

Business Case

Pré-requisito:

Estar matriculado em um Curso Superior, com formação para Dez/2021

Programa de Desenvolvimento durante o período de estágio:

Onboarding com gestores

Integração em nossos restaurantes

Bloomin’ Journey – conversas individuais com o presidente e diretores sobre o negócio

Programa de Mentoring – acompanhamento focado no desenvolvimento individual

Job Rotation – conhecendo mais sobre cada área da empresa.

Áreas de atuação:

Benefícios

Comunicação Interna

Treinamento

Relacionamento com o Cliente

Digital

Planejamento Financeiro.

Benefícios:

Bolsa competitiva com o mercado

Ticket refeição

Auxílio transporte

Assistência médica e Odontológica

Frutas

Dresscode

Desconto em nossos restaurantes Outback, Abbraccio e Fleming’s.

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (07/01/2020) são:

Analista Contábil Pleno – São Paulo/SP

Oportunidade para Pessoas com Deficiência (PCD) – São Paulo/SP

Benefícios (Variam para cada vaga):

Vale-refeição

Vale-transporte

Plano de saúde

Plano odontológico

Frutas

Incentivo a vir de bike (bicicletário e chuveiros)

Dresscode

Desconto em nossos restaurantes Outback, Abbraccio e Fleming’s

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://jobs.kenoby.com/bloomin/job/programa-de-estagio-2020.

