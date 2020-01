Multinacional norueguesa Equinor abriu vagas para programa de estágio no Rio de Janeiro

A Equinor multinacional norueguesa, abriu vagas para programa de estágio na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Saiba mais!

“A Equinor é uma empresa de energia, a maior da Noruega, e uma das maiores operadoras offshore do mundo. Atuamos no Brasil há quase duas décadas com foco na área de exploração e produção de petróleo e gás natural offshore. De olho no futuro, estamos expandindo nossos investimentos em energias renováveis no Brasil e no mundo. Somos uma das empresas pioneiras na operação de parque eólicos offshore na Europa e estamos investindo em projetos de energia solar na América do Sul. O primeiro parque solar da Equinor está localizado no Brasil, no Ceará.”

Confira!

Programa de Estágio Equinor 2020

Iniciar sua carreira em uma empresa global: Nosso Programa de Estágio te dá a oportunidade de ter experiências práticas, construir sua rede profissional em torno de diferentes disciplinas e horizontes, e desenvolver-se nos âmbitos pessoal e profissional, tendo a oportunidade de conviver com diferentes culturas e backgrounds.

Cultura inclusiva: Nós acreditamos que abraçar diferenças nos faz mais fortes e uma cultura realmente inclusiva é vital para o nosso desenvolvimento. Para nós diversidade significa contar com diferentes experiências, competências, idades, gêneros, culturas, orientações sexuais, deficiências e tudo que nos ajuda a formatar nossos pensamentos e redefinir perspectivas.

Equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional: A saúde dos nossos funcionários é nossa prioridade e nós acreditamos que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é fundamental. Por isso, flexibilidade é importante para todos nós.

Queremos te ver na próxima etapa e, para isso, não esqueça de preencher todas as fichas obrigatórias durante a inscrição!

Etapas:

Inscrições + Ferramentas On-line

Vídeo Entrevista

Semana de Recrutamento (Dinâmica de Grupo Presencial + Entrevista Individual)

Admissão.

Pré-requisitos:

Identificar-se com os nossos valores: ser aberto a mudanças, trabalhar em equipe, ser corajoso e prezar pela sua segurança e pela de seus colegas

Ter previsão de formatura entre Dezembro/2021 a Julho/2022

Ter formação nos seguintes cursos: Engenharia, Administração, Geociências, Economia, Contabilidade, Sistemas de Informação, Direito, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e cursos correlatos

Ter disponibilidade para morar e trabalhar no Rio de Janeiro.

Benefícios:

Salário compatível com o mercado

Vale-Refeição

Vale-Transporte

13° Salário

Plano de saúde

Acesso ao Programa de Assistência ao Empregado (EAP) com suporte e aconselhamento legal, financeiro, psicológico e social 24 horas por dia

Acesso a plataforma de e-learning da Equinor

Plano de treinamento.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/programa-de-estagio-equinor-2020.

