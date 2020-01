‘Musa das praias’: confira dicas e receitas para entrar em forma no verão

Você também prometeu iniciar a vida fit 2020? Não esqueça que para cumprir a promessa você precisa adotar hábitos saudáveis, que envolvem a prática de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. Além disso, estamos no verão e os cuidados precisam ser redobrados para quem deseja manter a forma.

Foto: reprodução



Os dias de calor fazem com que o metabolismo desacelere e produza menos energia. Por conta disso, é comum que a digestão seja mais lenta e a desidratação mais rápida. “Algumas adequações são necessárias nessa fase. O aumento no consumo de água é fundamental para o bom funcionamento do metabolismo e manter-se hidratado no calor dessa estação”, pontuou a nutricionista Ellen D’arc, da Bio Mundo.

Está realmente disposto (a) a mudar seus hábitos na estação mais quente dos ano? A especialista separou algumas dicas. Confira:

1- O cardápio do verão

As refeições dessa época devem ser compostas por alimentos leves tais quais frutas, verduras e legumes. Couve, brócolis, agrião, pepino, limão, abacaxi e gengibre são ótimas opções, visto que seus efeitos detox no corpo – decorrentes da ação diurética – aceleram o metabolismo e promovem a queima de gorduras. “Na escolha dos snacks, as oleaginosas devem ser protagonistas. Castanhas, nozes e amêndoas são fontes de ômega 3 e 6, as demais possuem ação protetora contra raios UV”, explicou a nutricionista.

2- Que tal aproveitar o tempo livre?



Uma caminhada na praia, praticar vôlei com os amigos e correr são algumas opções saudáveis para quem reclama do tédio nas férias. No entanto, é preciso tomar cuidado com a hora em que praticamos exercícios no verão. Segundo Ellen, os melhores horários são ou no começo do dia, ou no final da tarde, quando o sol não está tão quente.



3-Adote novos hábitos

Muitas pessoas usam essa motivação de “Fim de ano” para criar novos costumes, como ir à academia regularmente. Outro investimento bem-vindo é o uso de suplementos alimentares, dentre eles: whey protein, albumina, creatina e BCAA. “São aliados na procura por resultados físicos mais efetivos. É válido ressaltar que a orientação de um profissional é indispensável nesse processo” finaliza a especialista.

4-Tem dúvidas sobre o que comer? Confira essas duas receitas fit sugeridas pela marca Bio Mundo



Pudim Low Carb



4.1-Ingredientes:



– 30 ml de leite de coco;

– 1 ovo;

– 1 colher de café de essência de baunilha;

– 1 colher de chá de xilitol ou a gosto;

– Essência de caramelo;



Modo de preparo:

Misture o leite de coco, ovo, xilitol e a essência de baunilha no liquidificador até ficar bem espumoso e reserve, deixando descansar.

Para o preparo da calda, utilize 1 colher de café de xilitol e algumas gotas de essência de caramelo. Mistura e leve ao fogo até engrossar. Coloque a calda no fundo de uma forminha, adicione o creme e leve para assar, para garantir que não vai queimar coloque no forno em banho-maria. Desenforme depois de esfriar.

4.2-Farofa Low Carb



Ingredientes:



– ½ xícara de farinha de amêndoas;

– 3 fatias de bacon cortadas em cubos;

– 1 cenoura ralada;

– 2 ovos;

– 1 cebola pequena picada;

– 1 dente de alho picado;

– 2 colheres de sopa de manteiga;

– calabresa em cubos (a gosto);

– azeite ou óleo de coco;

– sal a gosto;

Modo de preparo:

Frite os ovos com uma colher de sopa de manteiga. Deixe eles picadinhos. Em outra panela, doure a cebola e o alho na manteiga. Depois adicione o bacon e a calabresa, até dourar. Junte a cenoura, adicione um pouco mais de manteiga e tampe. Cozinhe por 2 minutos e junte os ovos e a farinha de amêndoas. Acerte o sal. Para deixar a farofa mais úmida, adicione o azeite ou o óleo de coco a gosto.