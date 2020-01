Na estreia, Coruripe cede empate ao CSE no último minuto do jogo

O Coruripe iniciou o Campeonato Alagoano com um empate cedido no final do jogo. Jogando no Gerson Amaral, o Hulk Praiano marcou com Palhinha aos 4 minutos do segundo tempo e Júnior Santos empatou aos 51 minutos para o tricolor palmeirense. Placar final Coruripe 1 x 1 CSE.

O time treinado por Joécio Barbosa conquistou apenas 1 ponto no seu jogo de estreia. O Coruripe está com 1 ponto ganho ao lado do próprio CSE e do ASA. No domingo ainda jogam CRB e Murici para fechar a rodada.

Homenagem

No momento do protocolo, na entrada dos times em campo e da execução do Hino Nacional, a equipe do Coruripe prestou uma justa homenagem ao ex-prefeito de Coruripe, ex-deputado e fundador e conselheiro da equipe Alviverde João Beltrão Siqueira.

Reapresentação

O elenco volta às atividades na segunda-feira 27, no estádio Gerson Amaral. A comissão técnica programou atividades para segunda e terça-feira porque na quarta 29, já entrará em campo para enfrentar o Murici fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

Gustavo; Lázaro, Moisés Potiguar, Eduardo Favero e André Carioca(Ícaro); Jair Amaral, Claudevan, Palhinha(Clebson) e Jonas; André(Rafael) e Ivan(Bruno Souto)

Técnico: Joécio Barbosa

CSE: Diogo; Leo, Davi Goiano, Bruno Simões e Tanaka(Ramos); Cal(Polinho), Lucas, Juliano e Sardinha; Felipe André e Soares(Júnior Santos)

Por: Ascom/AACoruripe