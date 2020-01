Na mira de rivais, Jean tem futuro junto ao Palmeiras esclarecido por Cícero Souza em entrevista

O lateral-direito e volante Jean começou sua carreira nas categorias de base do Operário-MS em 2001. Após um ano, foi transferido para o São Paulo e, em 2005, fez a sua estreia como profissional. Posteriormente, o atleta passou pelo América-SP, Marília e Penafiel. Em 2012, o Fluminense adquiriu 35% dos seus direitos econômicos por R$ 6 milhões. Desde 2016 no ​Palmeiras, disputou 126 jogos e ainda marcou 12 gols.



Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

O jogador, que tem contrato com o Verdão até o fim de 2020, despertou interesse do Goiás, Athletico-PR, Botafogo, Vasco e Fluminense com o seu bom desempenho dentro de campo. O planejamento do Palmeiras é encerrar a pré-temporada com 30 jogadores e, para isso, vai precisar negociar alguns nomes, visto que a página do elenco no site do clube aponta um excedente de três jogadores.

Foto: César Greco/Palmeiras

No entanto, Jean não entra nesta lista de negociações, já que o dirigente de futebol, Cícero Souza, destacou a importância da polivalência do atleta durante entrevista à ​rádio Gaúcha. “É que quando não tem Mayke e Marcos Rocha, quem vai jogar na direita é o Jean. Quando se tem um jogador dessa polivalência, a interpretação do externo é de que tem muito jogador. Mas não, são 30”, disse o dirigente.

Agora só falta o Deyvershow ir pra China, o Diogo Barbosa pro México e o Jean pro Fluminense. Nem adianta me lembrarem do Lucas Lima, esse eu já estou convencido que não sai — Palmeiras Sempre (@PalmeirasSemp14) January 7, 2020

A equipe do Alviverde está em regime de concentração integral na Academia de Futebol até sexta-feira (10). Já no sábado o time viaja aos Estados Unidos, onde irá disputar o amistoso Torneio da Flórida. Além disso, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no dia 22 de janeiro, contra o Ituano, de acordo com o site ​GloboEsporte.com

​