Na mira do Internacional, meia Charles Aránguiz sofre lesão e tem tempo de parada divulgado

Falta pouco para o Internacional dar o pontapé inicial na temporada de 2020. A reapresentação do elenco e o primeiro contato dos jogadores com o técnico Eduardo Coudet está programada para esta quarta-feira (8). Até o momento, dois reforços foram oficializados pelo Colorado e deverão ser apresentados nos próximos dias: o lateral-direito Rodinei e o volante Musto, porém, outros jogadores poderão chegar ao Beira-Rio.

​​

Um dos atletas que segue na mira do Colorado é Charles Aránguiz, que já passou pelo clube em 2014 e 2015. O jogador deverá ficar livre no mercado no meio da temporada de 2020, pois não renovará seu vínculo com o Bayer Leverkusen-ALE. Um dos maiores interessados é o ​Inter, que quer a volta do jogador, inclusive já tendo proposto um pré-contrato. O chileno sofreu uma lesão nos treinos da equipe alemã.

Segundo a informação do repórter ​Marcelo Salzano, da Rádio Bandeirantes, o meia sofreu uma ruptura muscular na panturrilha direita e ficará fora por 45 dias. O Bayer está em uma espécie de inter temporada pois o Campeonato Alemão fez uma pausa nas festas de final de ano. Aránguiz teria aceitado a proposta do Internacional para desembarcar em Porto Alegre a partir de julho, mas a direção colorada não confirma o acerto.

Será que o Titio Sonda não está por trás dessas histórias de Nacho e Aranguiz? Muito estranho o Inter fazer oferta nos patamares que comentam — ColoradoBH (@ColoradoBH) January 7, 2020

O que poderá complicar o acordo entre o chileno e o clube colorado é alguma proposta da Europa, já que Aránguiz ficará livre e poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe já a partir de janeiro. Clubes com o Paris Saint-Germain-FRA, Milan-ITA e Watford-ING teriam sondado o jogador, mas a lesão sofrida pelo ex-camisa 20 do Inter poderá facilitar o seu retorno ao Beira-Rio.