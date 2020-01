Na mira do Tottenham e em alta no mercado, Fla fixa valor para negociar Gerson; ingleses respondem

​Um dos destaques do Flamengo em 2019, o meio-campista Gerson, de 22 anos, tem sido um nome em alta no mercado. Nos últimos dias, o Tottenham, da Inglaterra, procurou informações sobre o jogador e, em busca dos valores, os dirigentes se surpreenderam com a pedida.

De acordo com o SportTV, o Rubro-Negro informou aos representantes do clubes inglês que o meio-campista só será negociado numa transferência equivalente a 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 322 milhões na cotação atual. Contudo, os dirigentes de Londres se assustaram e não pretendem investir tanto no jogador.

Em 2019, o volante jogou em 36 ocasiões, marcou dois gols e deu quatro assistências. Um das suas grandes características é o desarme, sendo 47 efetuados na última temporada. O contrato do atleta com o clube da Gávea é válido até 2023, o Flamengo obtém dos direitos econômicos do volante, AS Roma, antigo clube do atleta, tem a direito a 10% de uma eventual venda do jogador

Eu não aceito o Gerson fora do Flamengo — Hbrielly ᶜʳᶠ🖤❤ (@Gabyaraujo03) January 13, 2020

.O Flamengo segue planejando um time forte para 2020, o clube carioca já garantiu a contratação do zagueiro Gustavo Henrique (Santos) e do atacante Pedro Rocha (Cruzeiro), além de estar por detalhes de acertar com Thiago Maia (Lille-FRA) e com revelação do Campeonato Brasileiro, Michael (Goiás).