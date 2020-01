Na Seleção, Pedrinho põe ponto final sobre rumores e explica relação com o Corinthians

​É vestindo a camisa 10 da seleção brasileira sub-23, que disputa o Pré-Olímpico sul-americano, que Pedrinho tenta, ao máximo, acompanhar o início de trabalho de um “novo ​Corinthians“, agora sob o comando de Tiago Nunes. E, mais uma vez, o meia garantiu: mesmo que tenha sido apontado como alvo de clubes da Europa, quer participar deste momento do Timão.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

por favor real madrid compre o pedrinho pro timão reforçar o banco pq nosso time reserva tá uma desgraça 👍 — ؘ (@ansdressas) January 20, 2020

Com uma renovação até 2023 apalavrada, a tendência é de que a assinatura do novo vínculo se dê com o seu retorno a São Paulo, em fevereiro. “Sempre falei que o meu pensamento é estar jogando em um grande clube como o Corinthians. Não tenho pressa para sair. Fico feliz por estar jogando no Corinthians e, ficando mais uma temporada, vou dar o meu melhor. Se Deus quiser, vou renovar quando voltar e ficar mais esse ano”, disse o atleta.possível.

Piada mesmo é o Pedrinho ser a maior promessa no Corinthians no século KKKKKKKKKK — Marcos Amaro (@amaromarcos22) January 20, 2020

O jogador ainda não teve a oportunidade de falar com o novo treinador do clube e não conseguiu ver a íntegra dos jogos da Florida Cup (acompanhou parte do duelo contra o New York City, apenas). No entanto, mantém contato com os companheiros e tem noção de que o Timão está mudando seu conceito de jogo. “Tento ficar o mais próximo possível. O Corinthians está passando por uma mudança drástica. Quando voltar, minha cabeça estará lá”, completou. O Pré-Olímpico termina no dia 9 do próximo mês.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.