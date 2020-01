Nação Zumbi e Vivendo do Ócio fazem shows em festival gratuito no Costa Azul

Um final de semana de música, arte e diversão. É isso que o STU Festival promete levar ao público gratuitamente nos entre os dias 17 e 19 janeiro no Parque Costa Azul, a partir das 15h. O evento, que chega pela primeira vez a Salvador, reúne shows de Nação Zumbi, Vivendo do Ócio, Pedro Pondé e Ministereo Público. A entrada é gratuita.

Além dos shows, o festival terá apresentações de DJ’s, exposições de arte e oficinas. No primeiro dia, 17, Pedro Pondé e Vivendo do Ócio se apresentam. Já no dia 18, é a vez de Família Tríplice, Zuhri e Nação Zumbi. No último dia, 19, sobem ao palco Salva’Rima (Duelo de Mc’s), Flor da Tailândia e Ministereo Público Sistema de Som, que leva como convidado o cantor BNegão.