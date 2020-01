Nana se une a Gisele para acabar com Diogo em ‘Bom sucesso’

Nana (Fabiula Nascimento), finalmente, vai acreditar nas boas intenções de Gisele (Sheron Menezzes), em “Bom sucesso”. A executiva flagra sua ex-assistente se agarrando com Diogo (Armando Babaioff) na sala de Alberto (Antonio Fagundes) e, culpada, Gisele procura Nana para contar a verdade.

Foto: reprodução / TV Globo



Para convencê-la de que não está mentindo, Gisele mostra a imagem do painel que Diogo mantém no hotel com as fotos de todos que ele quer matar. Sem saída, Nana diz que acredita nela e se une a sua ex-assistente para acabar com o vilão.

Neste momento, Nana já vai ter perdido o bebê que esperava, fruto do envolvimento com Mário.