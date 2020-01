Não vem mais! Corinthians toma atitude que não deixou Tiago Nunes feliz

O Corinthians está trabalhando para dar ao técnico Tiago Nunes um time com muito mais qualidade técnica do que o de 2019. Até o momento, o treinador do Corinthians ganhou reforços de qualidade, como Luan e Vitor Cantillo, entretanto, é certo que o treinador quer pelo menos mais um grande reforço.

Corinthians de olho no mercado

O nome que todos pedem é de um jogador de lado para o setor ofensivo. Mais precisamente um atleta que tenha a capacidade técnica de substituir Clayson, atacante que foi contratado pelo Bahia. Porém, para a tristeza de Tiago Nunes, o Timão deu uma pausa na busca por esse jogador.

Segundo informações do UOL Esporte, após tentar a contratação de Michael, mas sem sucesso, o Corinthians preferiu não continuar buscando um jogador para a posição. O entendimento dentro do Parque São Jorge é que a melhor opção no momento é o Alvinegro esperar uma boa oportunidade de mercado. Caso isso ocorra, o clube voltará com força no mercado em busca de mais uma contratação.

Com esse novo cenário, o Corinthians deve seguir apostando em Janderson como titular. Além dele, Everaldo pode ser uma opção ao longo da temporada. Sem contar com os atletas que estão disputando a Copinha, tendo grandes chances de subirem ao time profissional em caso de grande destaque.